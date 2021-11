El mundo atraviesa múltiples crisis simultáneas que se retroalimentan y que tienen algo en común: sus nefastas consecuencias deben atribuirse a la mano del hombre. Capaces de lo peor, pero también de lo mejor, nuestra especie se ha convertido en una fuerza viva capaz de poner a la naturaleza planetaria en graves apuros. Mientras tanto, aquí y allá, un ejército de cerebros bien pensantes se afana en encontrar una solución que arregle lo que otros han estropeado, cosa que por desgracia no ocurre tan a menudo como quisiéramos creer. De hecho, algunas de las políticas que emprendemos de forma entusiasta para aminorar o revertir esos efectos antropogénicos no funcionan en absoluto, y parecen encaminadas únicamente a acallar nuestras culpables conciencias.

Hay múltiples ejemplos de estos comportamientos impulsivos, tan inútiles como bien intencionados, que demuestran que seguimos fallando en eso de planificar a gran escala, y que “ver la imagen completa” es algo que queda fuera de nuestras posibilidades demasiado a menudo.

Me explico con un ejemplo muy simple. De vez en cuando alguien propone combatir la crisis energética cubriendo de paneles solares buena parte del desierto del Sáhara. La eficacia de la idea aparentemente es tan simple que cuesta verle inconvenientes. Sin embargo hacer algo así alteraría el albedo de la Tierra, que es el nivel de radiación que las superficies claras (como la nieve o la arena) hacen rebotar al espacio por su propia naturaleza refractaria. Los paneles solares, habitualmente oscuros, atraparían más radiación elevando la temperatura media del desierto. Esto, aunque parezca paradójico, haría aumentar el nivel de lluvias en el Sahel, convirtiendo a la larga el desierto en una especie de vergel.

Baterías de paneles solares ubicados en un desierto californiano. (Imagen Creative Commons vista en Flickr crédito Tom Brewster):

No obstante, como resulta que el planeta es un “todo” intercomunicado, el efecto mariposa haría que un efecto idéntico pero de carácter opuesto apareciera en la otra punta de la Tierra, pongamos el Amazonas, que podría acabar convertido en un desierto, atrapando a Brasil en sequías sempiternas (algo que por otro lado ya comienza a verse debido a la deforestación promovida por Bolsonaro).

Pero no quería hablaros hoy de este asunto sino de otro mucho más cercano: la epidemia de pajitas de papel que ha inundado nuestros restaurantes de comida rápida, cafeterías y locales de copas. La idea, como la de los paneles solares en el Sáhara, era aparentemente impecable. Los tubitos de plástico con los que tradicionalmente hemos sorbido nuestras bebidas, de forma eficaz, estaban acabando en los océanos contaminando el medioambiente y provocando daños horribles a criaturas hermosas y vulnerables como las tortugas marinas. ¿Cómo no íbamos a lanzarnos en tropel a emprender una cruzada que implicaría usar pajas de papel que se convierten en papilla con sabor a váter al primer sorbo?

Comencemos no obstante por la historia de la tortuga ya que es sumamente interesante, y si me lo permitís un ejemplo de libro de la aparición de hábitos que aparentemente favorecen la sostenibilidad, pero que a la hora de la verdad no pasan la prueba científica. El mito de la eficacia ambiental de nuestros actuales tubitos absorbentes de papel, famosos por autodestruirse en tres segundos, comenzó en el lugar donde pasan todas las cosas últimamente: en las redes sociales. En 2015 una bióloga llamada Christine Figgener subió un vídeo a Facebook que había grabado mientras realizaba un trabajo de campo en aguas de Costa Rica para su doctorado, un estudio sobre los patrones migratorios de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea).