Montevideo, 1 nov (EFE).- Uruguay abrió este lunes sus fronteras al “turismo sano”, como lo calificó el subsecretario de Turismo del país suramericano, Remo Monzeglio, después de casi 20 meses de cierre por la pandemia de la covid-19.

El número dos de la cartera acudió a primera hora del lunes al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, para dar la bienvenida a los primeros viajeros internacionales que arriban a Uruguay, previo esquema de vacunación completo y test PCR negativo.

“El mundo hoy nos está mirando como uno de los países que puede recibir turismo sano y, como tal, vamos a estar a la altura de esas expectativas”, explicó Monzeglio, quien insistió en que la entrada de los viajeros internacionales será “ordenada y metódica” para no “poner en riesgo” la seguridad alcanzada por el país en la pandemia.

El número dos de Turismo incidió ante la prensa en que “la particularidad” de esta reapertura es que se da “en condiciones muy especiales, que son estrictas, pero dan seguridad”.

“No olvidemos que países que dependían mucho del turismo tuvieron que dar marcha atrás. En ese aspecto no queremos, no podemos, no debemos improvisar”, argumentó Monzeglio, quien estuvo acompañado por la patronal del sector.

El decreto emitido el pasado jueves por el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou (centroderecha) habilita a entrar a todos los extranjeros con el esquema completo de vacunación -ya sea de una o dos dosis-, un test PCR negativo hecho en las 72 horas previas al arribo y una declaración jurada presentada vía web.

Pese a que los turistas no deben guardar cuarentena al llegar, sí tendrán que someterse a otro PCR siete días después del ingreso.

Desde marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la covid-19, Uruguay mantenía cerradas sus fronteras y únicamente se permitía el ingreso a uruguayos y residentes, así como a foráneos con autorización especial (por motivos diplomáticos, familiares o laborales, entre otros) y, desde el 1 de septiembre, a quienes tuvieran propiedades en el país.

El Gobierno ha ofrecido dosis de refuerzo a los turistas adultos y vacunar a los menores de edad que les acompañen.

Un espectáculo de música y danza típica interpretado por bailarines del Sodre recibió a los viajeros que llegaban a la terminal.

Un ciudadano estadounidense, procedente de Roma vía Madrid, declaró que llevaba “un año y medio” esperando viajar y que, pese a que “el formulario era muy complicado”, ya está en Uruguay “y hay que aprovecharlo”.

El hombre, que no se identificó y que confesó haber tenido covid-19 en 2020, declaró sentirse enamorado de “la gente y el campo” del país suramericano.

Por su parte, Antonio, un uruguayo residente en España, se mostró “contento” por la reapertura de fronteras, pese a que los trámites previos son casi “una carrera de obstáculos”.

