El país sede del Mundial no dio su brazo a torcer ni siquiera a costa de una contradicción de urgencia: prohibir el alcohol en los estadios y sus inmediaciones de manera terminante (habían dicho que en ciertas zonas interiores estaría permitido). Budweiser, la cervecera que paga 75 millones de dólares anuales a la FIFA, según The New York Times, se dijo “incómoda” con la decisión. Y cómo no, si el truco ya les había funcionado en el pasado.

Pero tranquilos: todavía habrá Budweiser Zero, cerveza sin alcohol, y también Coca-Cola (y eso parece un milagro a estas alturas). Además, los aficionados podrán consumir bebidas alcohólicas en los Fan-Fest y en los hoteles internacionales. Le lectura puede darse desde muchos ángulos, como la consabida necedad de los fans de que si no toman no pueden disfrutar de la experiencia. Pero, principalmente, se trata de una derrota sin comparación para el emporio de la FIFA, que se ha acostumbrado a fungir ya no como una megaempresa, sino directamente como un Estado interventor.

La mancuerna FIFA-Budweiser había logrado que Brasil hiciera una pausa en su legislación para permitir la venta de alcohol en sus estadios durante la Copa del Mundo. Poco importó que la ley tuviera once años en vigor y que, con todo y eso, Brasil fuera, en ese momento, el país de Sudamérica en el que más violencia había dentro de sus estadios. El negocio prevaleció también en Rusia 2018: el régimen de Vladimir Putin finalmente accedió a que Budweiser pusiera a la venta sus bebidas durante el periodo mundialista.

Pensaron, con certeza, que si habían pasado por esa prueba, también lo harían con Qatar. Vamos, que por algo eran amigos y se llevaban tan bien: te doy el Mundial y te doy también doce años para que te vayas acostumbrando a mis modos.

Cuando invitas a alguien a tu casa, se entiende que debes adecuar tu compartimiento a reglas convenidas para convivir como seres civilizados. No puedes ser invitado a un lugar e imponer tus reglas y menos llevar a alguien, un no-invitado por la fuerza, y que llegue sólo a romper con las normas de un hogar que no le pertenece. Pues eso había hecho la FIFA hasta ahora y Budweiser estaba muy a gusto con la postura.