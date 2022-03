La tensión por la invasión de Rusia a Ucrania está lejos de terminar, pues a días de haber iniciado el conflicto, aún se ve difícil que ambas naciones lleguen a un acuerdo y se termine la tensa situación, que además de la citada invasión, también contabiliza bombardeos, fallecidos y miles de desplazados.

Hace 22 años las diferencias que existían entre Ucrania y Rusia quedaron de lado cuando se pudieron realizar dos partidos de Eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2000. La tensión entre Rusia y Ucrania ha existido desde que se disolvió la URSS, pero en aquél entonces fue posible realizar 180 minutos de futbol que hasta fueron celebrados por políticos.

Con el paso del tiempo y conforme crecieron las tensiones entre ambos países se volvió difícil de volver a concretar un partido de futbol entre ambas selecciones, hasta que finalmente desde 2014 se prohibieron los juegos entre ambas naciones por la UEFA luego de la invasión rusa en Crimea.

Los partidos entre Ucrania y Rusia

En 1999, la UEFA emparejó a Ucrania y a Rusia en el Grupo 4 de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa en Bélgica y Países Bajos en 2000 . En aquél momento era un gesto de convivencia y tolerancia. El primer partido se celebró en Kiev el 5 de septiembre y ahí los ucranianos ganaron 3-2 en el Estadio Olímpico repleto.

El segundo juego que se celebró fue el 9 de octubre de 1999 en el Estadio Luzhniki y con un gol de Andriy Shevchenko, Ucrania eliminó a Rusia en Moscú. El duelo terminó empatado 1-1 y así los ucranianos se colaron a los Playoffs, pero ya no clasificaron a la Eurocopa 2000 al ser eliminados por Eslovenia.

© Proporcionado por MedioTiempo

En la más reciente Eurocopa 2020 (celebrada en 2021 por la pandemia) ambas selecciones lograron clasificar y sí existía la posibilidad de otro enfrentamiento, pero solo si ambas selecciones avanzaban hasta Semifinales o la Final, cosa que no sucedió porque los rusos quedaron eliminados en Fase de Grupos.

Aún así existió un momento tenso en la competencia cuando Ucrania presentó una playera con la imagen del país y de manera intencional también estaba anexada la península de Crimea además de las frases “Gloria a Ucrania” y “Gloria a los héroes”. Esto suscitó una protesta de Rusia que obligó a la UEFA a pedirle a los ucranianos que modificaran la indumentaria.

© Editorial Medio Tiempo Así luce delineado el territorio en la playera de Ucrania. Foto: AFP

Fue el último antecedente deportivo antes de la guerra actual entre ambos países en este 2022.

¿Cómo han sido los conflictos armados entre Rusia y Ucrania?

Luego de que Crimea declaró su independencia a Ucrania en 2014, tiempo después anunció su anexión a Rusia. Ucrania intentó recuperarla por la fuerza armada, pero no fue posible ante el ejército ruso, así que las tensiones en esta zona se han mantenido a lo largo de estos 8 años.

© Proporcionado por MedioTiempo

Partidos prohibidos por la UEFA y la FIFA

Ante conflictos armados como el de Ucrania y Rusia, la UEFA y la FIFA han optado por celebrar el futbol y evitan partidos entre selecciones con conflicto.

Georgia vs. Rusia

Este partido entre Selecciones Nacionales está prohibido por la UEFA luego de la Guerra de Osetia, como se le conoce al conflicto que inició en 2008 cuando esta región buscó la independencia de Georgia apoyados por Rusia.

© Proporcionado por MedioTiempo

Armenia vs. Azerbaiyán

Tras la caída de la URSS estos dos países tienen un conflicto por el territorio Alto Karabaj. La UEFA prohibió un enfrentamiento en 2008 rumbo a la Eurocopa.

© Proporcionado por MedioTiempo

España vs. Gibraltar

Un tema histórico. Gibraltar realiza sus partidos como territorio independiente y la UEFA los reconoció como selección para participar en las Eliminatorias para la Eurocopa. Sin embargo, es un tópico tenso para España a tal grado que en la Eurocopa 2016 la UEFA los movió de grupo.

© Proporcionado por MedioTiempo

Serbia vs. Kosovo / Bosnia vs. Kosovo / Rusia vs. Kosovo

Kosovo proclamó su independencia en 2008, pero no todos los países han reconocido esta independencia, incluidos varios como España que en el último duelo de Eliminatoria no hubo protocolo oficial antes del partido. Los conflictos principales de Kosovo son con Serbia, Bosnia y Rusia, por lo que UEFA busca no emparejarlos en sus torneos.