El boxeador británico Benjamin Whittaker ganó la medalla de plata en la categoría de semipesado en Tokio 2020 tras caer ante el cubano Arlen López.

Aunque la presea plateada es bastante significativa, para Whittaker representó un fracaso en su carrera, por ello, en el podio, decidió no colgarse en el cuello su premio y mejor optó por guardarlo en el bolsillo.

Aunque más tarde se arrepintió, al menos así lo explicó cuando habló con los medios de comunicación: “lo hice por todos en casa, me sentí como un fracaso”, y luego agregó: “en ese momento debí de haberme puesto esta hermosa medalla de plata alrededor del cuello y sonreír, porque esto no es solo para mí, es por mi país”.

Whittaker también justificó su acción explicando que no sabe lidiar con la derrota: “incluso cuando estoy jugando FIFA con mis compañeros y pierdo, no les hablo durante las próximas horas. Siempre he sido así, desde que era niño, así que, por favor, espero que comprendan que no buscaba faltarle el respeto a alguien”.

El pugilista declaró que el soñaba con el oro olímpico: “No todos los boxeadores suben al ring para recibir una medalla de plata, todos los boxeadores de mi categoría buscan el oro. Me desperté esta mañana realmente creyendo que era mi momento”.

Finalmente, Whittaker comentó: “Cuando mire hacia atrás, en unos años, probablemente se sienta como un gran logro, pero estaba tan molesto en ese momento que no pude disfrutarlo”.

El británico no tenía el camino fácil hacia la medalla de oro, pues frente a él tenía a López, quien también había ganado la medalla de oro en Río 2016, pero ese galardón no es su única carta de presentación, pues en 2015 ganó el Campeonato Mundial; se llevó el oro en los Campeonatos Panamericanos del 2017 y el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Así que durante los tres asaltos Arlen mantuvo a raya a su rival y no le dio ni un respiro, tanto así que al final cuatro de los jueces le dieron la victoria por puntos.

Cuando Arlen López habló con los medios comentó: “estamos muy contentos por el sacrificio que he hecho. Seguimos de pie, dándole alegrón al pueblo, a los familiares y a las personas que nos quieren”.